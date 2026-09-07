АдГ запланировала восстановление отношений с РФ после победы на выборах
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена оказать давление на Берлин для восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики. Об этом заявил сопредседатель партии Тино Хрупалла после победы на выборах в ландтаг (земельный парламент) Саксонии-Анхальт в эфире телеканала ARD.
«Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», – сказал Хрупалла.
Сопредседатель партии добавил, что вопрос изменения санкционной политики АдГ придется решать, в первую очередь, в Бундесрате (палате федеральных земель), «оказывая давление на федеральное правительство ФРГ».
АдГ победила на выборах местного парламента в федеральной земле Саксония-Анхальт (ФРГ) 6 сентября. Партия лидировала с результатом в 43,8% голосов, что стало ее лучшим результатом за всю историю выборов в ландтаги. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. Левая партия – 8,6%, «Союз 90»/«зеленые» – 8,9%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 9,3%. В ландтаг также прошел Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) с результатом 5,3%.