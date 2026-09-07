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Главная / Политика /

Лавров: Россия не договаривается без баланса интересов

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия не идет ни на какие договоренности без баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями в МГИМО.

«Всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Без баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Лавров добавил, что в контактах с другими странами Россия все же демонстрирует некоторые эмоции в силу национального характера. По его словам, россияне любят сказки, басни и литературу, которая учит человечности.

5 сентября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Москве встретились с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Путин 5 сентября дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву из-за приезда Уиткоффа и Кушнера.

Путин рассказал посланникам американского лидера Дональда Трампа о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов. Также обсуждалась и экономическая тематика, в частности, возможные крупные российско-американские проекты.

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