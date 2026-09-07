Песков анонсировал встречу Путина и Пашиняна в Москве

Встреча Путина и Пашиняна состоялась 1 сентября. Она стала первой двусторонней беседой лидеров после апрельских переговоров в Кремле. В Бишкеке Путин и Пашинян поспорили о том, следует ли Армении проводить референдум по поводу вступления в Евросоюз или пребывания в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В ходе встречи российский лидер напомнил, что санитарные нормы в ЕС и ЕАЭС не совпадают. Пашинян, в свою очередь, отметил, что Армения заинтересована в развитии отношений с Россией. По его словам, за последние годы ситуация в регионе изменилась.