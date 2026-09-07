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Песков анонсировал встречу Путина и Пашиняна в Москве

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В ближайшее время состоится визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, инициативу проявил президент России Владимир Путин, а Пашинян принял приглашение. Песков уточнил, что точные сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам с учетом рабочих графиков лидеров стран.

«Главы государств будут иметь возможность еще раз со всех сторон обсудить основную тему наших двусторонних отношений – тему все-таки выбора направления развития, ориентации Армении и тему проведения соответствующего референдума», – отметил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о решениях Кремля по итогам встречи Путина и Пашиняна в Бишкеке на полях саммита ШОС, Песков назвал ее важной и содержательной. Он также сказал, что в ходе их встречи были обозначены конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством. Работу по данным вопросам будут прорабатывать соответствующие ведомства, подчеркнул представитель Кремля.

Встреча Путина и Пашиняна состоялась 1 сентября. Она стала первой двусторонней беседой лидеров после апрельских переговоров в Кремле. В Бишкеке Путин и Пашинян поспорили о том, следует ли Армении проводить референдум по поводу вступления в Евросоюз или пребывания в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В ходе встречи российский лидер напомнил, что санитарные нормы в ЕС и ЕАЭС не совпадают. Пашинян, в свою очередь, отметил, что Армения заинтересована в развитии отношений с Россией. По его словам, за последние годы ситуация в регионе изменилась. 

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