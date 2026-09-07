В Кремле назвали действия Норвегии угрозой безопасности для России
Действия Норвегии по формированию артиллерийского дивизиона у российской границы воспринимаются как угроза безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это является поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению нашей безопасности. Этим занимается наше оборонное ведомство, а также другие соответствующие службы», – добавил представитель Кремля.
Посол России в Осло Николай Корчунов рассказал «Инвестиям», что Норвегия сформировала артиллерийский дивизион с четырьмя дальнобойными САУ К9 южнокорейского производства у границы с Россией. Еще 24 такие установки будут переданы бригаде «Финмарк» до конца 2028 г. По словам дипломата, к 2030 г. ВС Норвегии получат 16 пусковых установок южнокорейской РСЗО К239 CHUNMOO и ракеты к ним дальностью до 500 км.
4 сентября глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия может предотвратить любую агрессию с любой стороны. Он напомнил, что совсем недавно НАТО проводило учения, целью которых было смоделировать операцию по блокировке Калининградской области.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ВЭФ 3 сентября сообщил, что Запад пытается подорвать объективный процесс формирования многополярного мира. Создаются новые блоковые структуры, обсуждается создание организации Индо-Тихоокеанского договора. НАТО пытается закрепить свою инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом угроз из Тайваньского пролива и Юго-Восточной Азии.