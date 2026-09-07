В Кремле назвали действия Норвегии угрозой безопасности для России

Посол России в Осло Николай Корчунов рассказал «Инвестиям», что Норвегия сформировала артиллерийский дивизион с четырьмя дальнобойными САУ К9 южнокорейского производства у границы с Россией. Еще 24 такие установки будут переданы бригаде «Финмарк» до конца 2028 г. По словам дипломата, к 2030 г. ВС Норвегии получат 16 пусковых установок южнокорейской РСЗО К239 CHUNMOO и ракеты к ним дальностью до 500 км.