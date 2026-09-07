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Мишустин поручил оценить эффективность российских форумов

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвитию до 1 декабря оценить эффективность форумов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина на официальном сайте правительства РФ.

Оценка должна быть проведена до 1 декабря текущего года, а предложения по оптимизации мероприятий должны быть представлены правительству России.

29 июня Мишустин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и членами Совета палаты сообщил, что следует рассмотреть идею отказаться от проведения тех мероприятий, которые не дают необходимой отдачи. По его мнению, важно, чтобы бизнес, предприниматели формулировали и занимались организацией таких работ.

Таким образом председатель правительства прокомментировал идею Матвиенко о том, что в стране проводится слишком много форумов, которые в том числе финансируются из бюджета государства, а также отвлекают от работы участвующих госслужащих. Сама Матвиенко проговорила, что выводит за рамки обсуждения основные ежегодные мероприятия – например, ПМЭФ и ВЭФ.

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