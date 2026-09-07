Мишустин поручил оценить эффективность российских форумов

Таким образом председатель правительства прокомментировал идею Матвиенко о том, что в стране проводится слишком много форумов, которые в том числе финансируются из бюджета государства, а также отвлекают от работы участвующих госслужащих. Сама Матвиенко проговорила, что выводит за рамки обсуждения основные ежегодные мероприятия – например, ПМЭФ и ВЭФ.