Мишустин поручил оценить эффективность российских форумов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвитию до 1 декабря оценить эффективность форумов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина на официальном сайте правительства РФ.
Оценка должна быть проведена до 1 декабря текущего года, а предложения по оптимизации мероприятий должны быть представлены правительству России.
29 июня Мишустин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и членами Совета палаты сообщил, что следует рассмотреть идею отказаться от проведения тех мероприятий, которые не дают необходимой отдачи. По его мнению, важно, чтобы бизнес, предприниматели формулировали и занимались организацией таких работ.
Таким образом председатель правительства прокомментировал идею Матвиенко о том, что в стране проводится слишком много форумов, которые в том числе финансируются из бюджета государства, а также отвлекают от работы участвующих госслужащих. Сама Матвиенко проговорила, что выводит за рамки обсуждения основные ежегодные мероприятия – например, ПМЭФ и ВЭФ.