Форум ради форума

Публичный разговор на эту тему людей, которые занимают самые высокие строчки в государственной иерархии, можно воспринять как признание: активность и тем более эффективность не измеряются количеством стендов и плакатов, микрофонов и панелей. Еще более очевидно то, что такое предложение у них возникло не только ради экономии бюджетных денег. Индустрия форумов стала похожа на ярмарку тщеславия, которая бесит людей.