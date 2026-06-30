Форум ради форума

Форум ради форумаПредложение Матвиенко о ревизии бесцельных мероприятий и его поддержка Мишустиным как никогда своевременны
Вы тоже заметили, что Россия давно живет будто в режиме бесконечных конференций, конгрессов и саммитов? Усилий на презентацию (самопрезентацию) у участников уходит много, а полезный для страны эффект близится к нулю.
Вот и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила и сказала об этом на встрече с премьером Михаилом Мишутиным. Она предложила дать поручение проанализировать систему существующих форумов в стране, которые проводятся на бюджетные средства, а также их отдачу и эффективность: «Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно экономить каждую копейку».
«Я поддерживаю то, что вы говорите: минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», – поддержал Мишустин. Сама Матвиенко проговорила, что выводит за рамки обсуждения основные ежегодные мероприятия – например, ПМЭФ и ВЭФ. Такое исключение из правил понятно: главный гость на них – президент, а каждое его выступление воспринимается как послание к элите.
Но тем больше вопросов к другим мероприятиям подобного толка. Не имеющим серьезного содержания и не дающим импульса. А в последние годы почти у каждого ведомства (региона, а иногда и компании) появился собственный «главный форум». Деловой календарь оказался заполнен настолько, что иногда кажется: работать начинают только после окончания очередной пленарной сессии (и для ее подготовки).
Особенно важно, что разговор о сокращении форумов начался именно на фоне непростой текущей ситуации. Трудно ведь отрицать, что государство переходит в режим экономии. Когда становится меньше ресурсов, беречь нужно и силы, в том числе не отвлекать людей на подготовку «форумов ради форумов».
Публичный разговор на эту тему людей, которые занимают самые высокие строчки в государственной иерархии, можно воспринять как признание: активность и тем более эффективность не измеряются количеством стендов и плакатов, микрофонов и панелей. Еще более очевидно то, что такое предложение у них возникло не только ради экономии бюджетных денег. Индустрия форумов стала похожа на ярмарку тщеславия, которая бесит людей.
Что такое хороший форум? Это такой форум, который создает новую повестку, позволяет участникам договориться и в итоге становится площадкой для запуска проектов. А неэффективный форум, напротив, производит главным образом информационный эффект.
В конечном счете сокращение числа подобных мероприятий должно только повысить ценность тех площадок, где действительно рождаются и принимаются решения. А не тех, после которых остаются толстые фотоотчеты.