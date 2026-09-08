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Лавров встретится с главой МИД Саудовской Аравии в Москве

Анна Суслова

Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, который прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, перед Генеральной ассамблеей ООН стороны подтвердят свою позицию о недопустимости эскалации в зоне Персидского залива. Они также обсудят вопрос восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе, который был ограничен на фоне конфликта между США и Ираном.

Другими темами переговоров могут стать соглашение США и Саудовской Аравии о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии и проведение конкурса «Интервидение».

26 августа заместитель главы МИД РФ Александр Алимов встретился с послом Саудовской Аравии в России Сами Мухаммедом Ас-Садханом. В ходе встречи стороны обсудили двустороннее взаимодействие на площадке ООН. Также особое внимание было уделено кризисам вокруг Йемена и Судана.

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