Лавров встретится с главой МИД Саудовской Аравии в Москве

По данным агентства, перед Генеральной ассамблеей ООН стороны подтвердят свою позицию о недопустимости эскалации в зоне Персидского залива. Они также обсудят вопрос восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе, который был ограничен на фоне конфликта между США и Ираном.