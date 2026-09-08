Норвегия намерена обсудить с Россией безопасность на море
Норвегия запланировала до конца года провести консультации с Россией по предотвращению инцидентов в открытом море. Об этом пресс-секретарь объединенного штаба ВС королевства Руне Хаарстад заявил «Известиям».
По его словам, переговоры планируется провести в ноябре или декабре в рамках протокола INCSEA [соглашения о предотвращении инцидентов на море].
«Ответственность за организацию и проведение встречи возложена на штаб вооруженных сил Норвегии, а возглавит ее заместитель главы оперативного командования ВС Норвегии», – объяснил Хаарстад.
Пресс-секретарь штаба норвежских ВС также рассказал, что осенью предполагаются обсуждения с российской пограничной службой и береговой охраной, а также еженедельные переговоры с Северным флотом в обычном режиме, как с важным каналом обеспечения безопасности в Арктическом регионе.
В начале августа МИД Турции заявил, что Россия и Украина должны «срочно принять конкретные меры для обеспечению безопасности судоходства» в Черном море. В заявлении министерства указывалось, что, если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море «будет иметь многомерные негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность».