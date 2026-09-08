Норвегия намерена обсудить с Россией безопасность на море

В начале августа МИД Турции заявил, что Россия и Украина должны «срочно принять конкретные меры для обеспечению безопасности судоходства» в Черном море. В заявлении министерства указывалось, что, если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море «будет иметь многомерные негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность».