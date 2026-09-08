Politico: похороны Младича могут помешать вступлению Сербии в ЕС
Похороны бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича могут негативно повлиять на перспективы вступления Сербии в Евросоюз (ЕС). Об этом пишет Politico.
Похороны Младича, на которые в Белграде пришли тысячи человек, вызвали осуждение со стороны Брюсселя. Представитель Европейской службы внешних связей Кристиан Виганд заявил, что «прославление военных преступников, отрицание геноцида и исторический ревизионизм противоречат фундаментальным европейским ценностям и не имеют места в ЕС и странах - кандидатах на вступление».
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отменила запланированный визит в Белград из-за того, что назвала «прославлением» Младича. При этом сербские власти заявили, что не участвовали в организации похорон. Однако тело Младича доставили на правительственном самолете, военнослужащие Сербии сопровождали гроб, а военный оркестр исполнил похоронный марш.
На похоронах присутствовали министр обороны Сербии Братислав Гашич, министр юстиции Ненад Вуич, сын президента страны Данило Вучич и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Сам президент Александр Вучич на церемонию не пришел.
Как пишет Politico, Сербия не открывала новых переговорных глав с ЕС с декабря 2021 г. Восемь стран Евросоюза блокируют продвижение переговоров из-за ситуации с верховенством закона в стране и отказа Белграда вводить санкции против России.
7 сентября глава МИД Боснии и Герцеговины Эльмедин Конакович на пресс-конференции заявил, что страна намерена принять меры по отзыву дипломатического персонала из Белграда после похорон Младича.
Бывшего генерала похоронили 7 сентября в Белграде. Военные вынесли его гроб и накрыли сербским флагом после отпевания. С Младичем пришли проститься около 10 000 человек.