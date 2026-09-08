Politico: похороны Младича могут помешать вступлению Сербии в ЕС

Похороны Младича, на которые в Белграде пришли тысячи человек, вызвали осуждение со стороны Брюсселя. Представитель Европейской службы внешних связей Кристиан Виганд заявил, что «прославление военных преступников, отрицание геноцида и исторический ревизионизм противоречат фундаментальным европейским ценностям и не имеют места в ЕС и странах - кандидатах на вступление».