Босния и Герцеговина может отозвать дипперсонал из Сербии после похорон Младича
Глава МИД Боснии и Герцеговины Эльмедин Конакович на пресс-конференции заявил, что страна намерена принять меры по отзыву дипломатического персонала из Белграда после похорон бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Об этом сообщило информагентство «Вести Боснии и Герцеговины».
«Если бы я мог, я бы сегодня же разорвал все дипломатические отношения с Сербией, если бы у меня были такие полномочия», – сказал он.
Конакович добавил, что страна не будет вести какие-либо переговоры об экономическом сотрудничестве с Сербией, и заявил, что президент Сербии Александр Вучич нарушает законы своей страны. По словам Конаковича, Босния и Герцеговина намерена «свести отношения с Сербией к минимуму».
Также глава МИД проинформировал, что планирует направить письма в Великобританию, США и Европейский союз с требованиями дать оценку действиям Сербии. Однако Конакович признался, что «министерство, к сожалению, мало что может сделать».
7 сентября в Белграде состоялись похороны Младича. Военные вынесли гроб бывшего командующего и накрыли сербским флагом после отпевания. С Младичем пришли проститься около 10 000 человек.
Бывший главнокомандующий скончался 27 августа в центре содержания под стражей ООН в Гааге, где отбывал пожизненное наказание за геноцид и другие преступления, совершенные во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг.