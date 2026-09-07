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Главная / Политика /

Генерала Младича похоронили на кладбище в Белграде

Анна Суслова
Иван Попов / ТАСС
Иван Попов / ТАСС

 Бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича похоронили в Белграде на Топчидерском кладбище, сообщили «РИА Новости».

После отпевания военнослужащие вынесли гроб бывшего командующего и накрыли сербским флагом. Он был помещен в катафалк. Пешая процессия (около 10 000 человек) проследовала за катафалком через район Кошутняк. В ней также приняли участие президент Республики Сербской Синиша Каран и глава МВД РС Желько Будимир.

На кладбище был проведен молебен. Сын Ратко Младича, Дарко Младич, попрощался с отцом. Бывший главнокомандующий был захоронен рядом с дочерью.

Младич скончался 27 августа в центре содержания под стражей ООН в Гааге, где отбывал пожизненное наказание за геноцид и другие преступления, совершенные во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг. За последний год его здоровье сильно ухудшилось. Сербские власти пытались доставить его в Белград, однако Гаага не разрешила перевезти бывшего командующего в страну.

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