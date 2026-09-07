Генерала Младича похоронили на кладбище в Белграде

Младич скончался 27 августа в центре содержания под стражей ООН в Гааге, где отбывал пожизненное наказание за геноцид и другие преступления, совершенные во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг. За последний год его здоровье сильно ухудшилось. Сербские власти пытались доставить его в Белград, однако Гаага не разрешила перевезти бывшего командующего в страну.