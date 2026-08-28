Вучич заявил о попытках вернуть Младича в Сербию перед смертью
Белград пытался добиться возвращения Ратко Младича в Сербию перед смертью. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает RTS. По его словам, Гаага не разрешила перевезти генерала в страну, а Белград пока не получил информации о передаче его тела.
«Они не хотели позволить генералу умереть в Сербии, умереть там, где он хотел. Это антицивилизационное поведение, поведение без прецедента и без оправдания», – заявил Вучич.
Президент Сербии сообщил, что Белград направил специальные группы для помощи в решении логистических вопросов. «Пока я не могу сказать ничего больше, потому что мы ничего не получили из Гааги», – добавил он.
Вучич также заявил, что если семья Младича захочет похоронить его в Сербии, государство организует похороны «пристойным и достойным образом».
О смерти Младича стало известно 27 августа. Генерал умер в центре содержания под стражей ООН в Гааге. Председатель правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал его смерть умышленным убийством.
Глава Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Грасиэла Гатти Сантана заявила о расследовании обстоятельств смерти бывшего командующего армией боснийских сербов. Председатель МОМУТ поручила провести полное расследование судье Иэну Бономи.
Младич отбывал пожизненное заключение за геноцид и другие преступления, совершенные во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг.