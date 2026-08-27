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Бывший командующий армии боснийских сербов Младич умер в тюрьме в Гааге

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в центре содержания под стражей ООН в Гааге, сообщил Reuters.

Младич отбывал пожизненное заключение за геноцид и другие преступления, совершенные во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг.

В декабре 2025 г. сын командующего Дарко Младич сообщил, что состояние здоровья Младича приближается к критическому. Генерал более полутора лет прикован к постели, что привело к появлению пролежней и ухудшению ранее существовавших заболеваний.

8 июня 2021 г. апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Младичу за военные преступления. Он был признан виновным в геноциде, преследовании, истреблении, убийствах, депортации и других «бесчеловечных актах» против человечности, а также терроре, незаконных нападениях на гражданских лиц и захвате заложников, нарушающих законы и обычаи войны. В то же время генерала признали невиновным в геноциде боснийских мусульман и боснийских хорватов в некоторых муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

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