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Трибунал в Гааге решил расследовать смерть Ратко Младича

Сергей Пахомов

Обстоятельства смерти бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича будут изучены в рамках расследования. Об этом заявила глава Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Грасиэла Гатти Сантана, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Председатель МОМУТ поручила провести полное расследование судье Иэну Бономи. Других подробностей МОМУТ не предоставил.

27 августа экс-командующий армией боснийских сербов Младич умер в центре содержания под стражей ООН в Гааге. Председатель правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал его смерть умышленным убийством.

Младич отбывал пожизненное заключение за геноцид и другие преступления, совершенные во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг.

21 декабря 2025 г. сын командующего Дарко Младич заявил, что состояние здоровья Младича приближается к критическому. Генерал более полутора лет прикован к постели, что привело к появлению пролежней и ухудшению ранее существовавших заболеваний.

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