Додик назвал смерть Младича в Гааге умышленным убийством

Младич-младший также утверждал, что назначенной его отцу физиотерапии два раза в неделю по 15 минут было недостаточно. После падения в августе 2024 г. Младич получил сотрясение мозга и травму носа и с тех пор не мог самостоятельно вставать. За время заключения он также перенес два инсульта и несколько хирургических операций.