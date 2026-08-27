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Додик назвал смерть Младича в Гааге умышленным убийством

Елена Вострикова

Смерть бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, отбывавшего пожизненное заключение в Гааге, была «умышленным убийством». Такое мнение высказал председатель правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в эфире телеканала Informer.

«Все указывало на его плохое здоровье, и это был спланированный акт, который должен был привести к трагическому исходу», – заявил Додик.

До этого Reuters сообщил, что Младич умер в центре содержания под стражей ООН в Гааге. Он отбывал пожизненное заключение по обвинениям в геноциде и других преступлениях, совершенных во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг.

В декабре 2025 г. сын Младича Дарко рассказывал, что состояние здоровья его отца приближается к критическому. По его словам, к тому моменту Младич более полутора лет был прикован к постели, из-за чего у него появились пролежни и обострились ранее диагностированные заболевания.

Младич-младший также утверждал, что назначенной его отцу физиотерапии два раза в неделю по 15 минут было недостаточно. После падения в августе 2024 г. Младич получил сотрясение мозга и травму носа и с тех пор не мог самостоятельно вставать. За время заключения он также перенес два инсульта и несколько хирургических операций.

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