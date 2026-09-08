CNN: в США обсуждают сокращение военного присутствия на Ближнем Востоке
В США обсуждают сокращение числа военных и объектов на Ближнем Востоке, сообщил CNN со ссылкой на шесть источников. Речь идет о возможном уменьшении американского присутствия в регионе в случае, если администрации президента Дональда Трампа удастся завершить конфликт с Ираном.
По данным телеканала, официального распоряжения о пересмотре структуры сил пока не было. Тем не менее военные разработали несколько вариантов ее изменения, которые могут начать реализовываться уже в 2027 г. Высокопоставленные представители Пентагона также выступают за сокращение контингента в нескольких странах Персидского залива и передачу большей части оборонной нагрузки региональным партнерам.
Сейчас на Ближнем Востоке находятся около 50 000 американских военнослужащих, два авианосца и более десятка эсминцев с управляемым ракетным вооружением. При этом в Вашингтоне считают нецелесообразным отказываться от стратегических объектов, используемых авиацией, пока конфликт продолжается.
Одновременно Пентагон рассматривает возможность усилить защиту остающихся баз, в том числе за счет переноса части объектов под землю. Некоторые сильно поврежденные или уничтоженные объекты США могут не восстанавливать из-за высокой стоимости работ.
В ЦРУ и командовании сил специальных операций также рассматривают вариант отказа от постоянного размещения части сотрудников и оборудования в регионе. Их предлагается перебрасывать из США на Ближний Восток для выполнения отдельных миссий, после чего возвращать обратно.
3 сентября The Wall Street Journal писала, что глава Пентагона Пит Хегсет намерен продлить развертывание сил на Ближнем Востоке до 2027 г. Трамп сообщил, что в ночь на 2 сентября ВС США уничтожили 28 кораблей Ирана в Ормузском проливе.