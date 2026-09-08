CNN: в США обсуждают сокращение военного присутствия на Ближнем Востоке

По данным телеканала, официального распоряжения о пересмотре структуры сил пока не было. Тем не менее военные разработали несколько вариантов ее изменения, которые могут начать реализовываться уже в 2027 г. Высокопоставленные представители Пентагона также выступают за сокращение контингента в нескольких странах Персидского залива и передачу большей части оборонной нагрузки региональным партнерам.