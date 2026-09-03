Пентагон настроен на конфликт с Ираном до 2027 года
Глава Пентагона Пит Хегсет намерен продлить развертывание сил на Ближнем Востоке до 2027 г., сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
WSJ указывает, что сейчас США увеличивают численность войск, что может свидетельствовать о том, что конфликт затянется до следующего года.
«Они [командование США] делают ставку на долгосрочную перспективу, то есть на следующий год. Но чтобы поддерживать такой уровень, нужно отказаться от присутствия в других регионах. Так что в следующем году основное внимание будет уделяться Ирану», – сказал бывший высокопоставленный офицер ВМС США Брайан Кларк.
В подтверждение слов Кларка газета отметила, что экипаж авианосца «Теодор Рузвельт» готовится к длительному развертыванию. Кроме того, согласно письму, которое находится в распоряжении WSJ, на Ближнем Востоке до 2027 г. останется подразделение 82-й воздушно-десантной дивизии США.
Увеличение численности войск, как указывает WSJ, является частью бессрочной стратегии президента США Дональда Трампа, в которой Пентагон делает ставку на решительные действия. Трамп уверен, что важную роль сыграет и экономическое давление на Иран. Тем временем сторонники Трампа предупреждают, что эскалация на Ближнем Востоке может нанести урон рейтингу республиканцев.
WSJ указывает, что присутствие военного контингента в регионе может в дальнейшем дать свободу действиям Трампа. Пентагон от комментариев отказался.
Новый виток эскалации на Ближнем Востоке начался 30 августа после того, как США нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. Это первые удары по Ирану за несколько недель.
31 августа Трамп анонсировал мощный удар по Ирану. 2 сентября американский лидер заявил об уничтожении 28 кораблей противника.