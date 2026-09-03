Пентагон настроен на конфликт с Ираном до 2027 года

«Они [командование США] делают ставку на долгосрочную перспективу, то есть на следующий год. Но чтобы поддерживать такой уровень, нужно отказаться от присутствия в других регионах. Так что в следующем году основное внимание будет уделяться Ирану», – сказал бывший высокопоставленный офицер ВМС США Брайан Кларк.