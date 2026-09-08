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Ушаков: Путин и Трамп условились оставаться на связи

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились оставаться на связи и по мере необходимости созваниваться друг с другом. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Разговор прошел на позитивной ноте, президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – сказал Ушаков.

Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился час и носил конфиденциальный характер, сообщал Ушаков. Собеседники откровенно обменялись мнениями, а российский лидер положительно оценил посреднические усилия американского коллеги.

Итоги недавнего визита в Москву американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера оценены «со знаком плюс», эта работа будет продолжена, сообщил Ушаков. Путин и Трамп обсудили шаги, которые США могли бы предпринять для завершения военных действий на Украине. Американский президент заявил о желании добиться прорыва в урегулировании в период своего президентства.

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