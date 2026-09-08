Ушаков: Путин и Трамп продолжат работу по вопросу обмена осужденными

Первый обмен при новой администрации президента Трампа прошел в феврале 2025 г., менее чем через месяц после начала ее работы. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 11 февраля 2025 г. прилетел в Москву, а покинул ее вместе с американским гражданином Марком Фогелем. В России он был осужден по статье о наркотиках. Фогель был обменян на основателя и руководителя криптобиржи BTC-e Александра Винника, которого обвинили во взломе японской криптобиржи Mt. Gox.