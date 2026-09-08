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Главная / Политика /

Ушаков: Путин и Трамп продолжат работу по вопросу обмена осужденными

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«В ходе телефонного разговора условлено продолжить работу по решению так называемых гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами», – сказал он.

Первый обмен при новой администрации президента Трампа прошел в феврале 2025 г., менее чем через месяц после начала ее работы. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 11 февраля 2025 г. прилетел в Москву, а покинул ее вместе с американским гражданином Марком Фогелем. В России он был осужден по статье о наркотиках. Фогель был обменян на основателя и руководителя криптобиржи BTC-e Александра Винника, которого обвинили во взломе японской криптобиржи Mt. Gox.

В апреле того же года Москва отпустила на свободу гражданку США и РФ Ксению Карелину, а Вашингтон – гражданина Германии и России Артура Петрова. Бывшая балерина Карелина была приговорена в августе 2024 г. к 12 годам колонии по делу о госизмене. 

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