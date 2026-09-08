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Лавров: Украина больше не существует как легитимное явление в мировой политике

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Украины, какой ее знали в Советском Союзе, больше нет, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».

«И мы уже многое обсуждали, но то, что Украина, которую мы признавали как легитимное явление в мировой политике, не существует более, это факт... Все те признаки, провозглашенные устоями украинского государства, которые позволили нам признать его в качестве независимого субъекта международных отношений, утрачены», – сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что в советское время идеологические различия между западными украинцами и русскими, проживающими на юго-востоке Украины, было решено «развести пожиже». Однако после распада Советского Союза цивилизационные противоречия стали видны более четко. По словам главы МИДа, Европа изначально использовала данные противоречия и призывала Киев решить, на чьей он стороне.

«Они все заявляют, что членство в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе будет гарантировать им (Украине. – «Ведомости») безопасность. Отныне Евросоюз – это такой же военный блок, как НАТО», – резюмировал Лавров.

8 сентября Лавров назвал спекуляциями заявления Киева о предложениях спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к поиску компромисса с Россией в вопросах ударов по энергетике и объектам по экспорту зерна.

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