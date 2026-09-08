Лавров: Украина больше не существует как легитимное явление в мировой политике

«И мы уже многое обсуждали, но то, что Украина, которую мы признавали как легитимное явление в мировой политике, не существует более, это факт... Все те признаки, провозглашенные устоями украинского государства, которые позволили нам признать его в качестве независимого субъекта международных отношений, утрачены», – сказал Лавров.