Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,856-0,29%VEON-RX60,3+3,61%CHKZ16 550-1,78%IMOEX2 298,87+1,47%RTSI840,22+1,47%RGBI113,750%RGBITR774,2+0,03%
Главная / Политика /

Лавров назвал спекуляциями заявления Киева о предложениях переговорщиков США

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спекуляциями заявления Киева о предложениях спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

«Я не хочу уподобляться тем, кто сейчас начинает спекулировать о том, что же они привезли в Москву, что же господин Уиткофф и господин Кушнер потом отвезли в Киев. Там какая-то женщина, депутат Верховной рады, уже сказала, что то, что они привезли, гораздо хуже того, от чего Украина уже отказалась. Идут спекуляции», – сказал Лавров в программе «Большая игра» (цитата по «РИА Новости»).

8 сентября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев более жесткие условия мирного соглашения, чем те, которые ранее предлагались Украине. По ее словам, визит американских представителей не стал прорывом в переговорах.

Скороход отметила, что новые предложения предусматривают требования, которых не было в предыдущих вариантах договоренностей. Речь идет об изменениях в конституции и признании территорий.

5 сентября Кушнер и Уиткофф встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что их разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным.

На следующий день американские переговорщики встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. 

Читайте также:Главные заявления Лаврова о переговорах с США по Украине и «реалиях на земле»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте