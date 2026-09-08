Лавров назвал спекуляциями заявления Киева о предложениях переговорщиков США

«Я не хочу уподобляться тем, кто сейчас начинает спекулировать о том, что же они привезли в Москву, что же господин Уиткофф и господин Кушнер потом отвезли в Киев. Там какая-то женщина, депутат Верховной рады, уже сказала, что то, что они привезли, гораздо хуже того, от чего Украина уже отказалась. Идут спекуляции», – сказал Лавров в программе «Большая игра» (цитата по «РИА Новости»).