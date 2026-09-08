Лавров назвал спекуляциями заявления Киева о предложениях переговорщиков США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спекуляциями заявления Киева о предложениях спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
«Я не хочу уподобляться тем, кто сейчас начинает спекулировать о том, что же они привезли в Москву, что же господин Уиткофф и господин Кушнер потом отвезли в Киев. Там какая-то женщина, депутат Верховной рады, уже сказала, что то, что они привезли, гораздо хуже того, от чего Украина уже отказалась. Идут спекуляции», – сказал Лавров в программе «Большая игра» (цитата по «РИА Новости»).
8 сентября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев более жесткие условия мирного соглашения, чем те, которые ранее предлагались Украине. По ее словам, визит американских представителей не стал прорывом в переговорах.
Скороход отметила, что новые предложения предусматривают требования, которых не было в предыдущих вариантах договоренностей. Речь идет об изменениях в конституции и признании территорий.
5 сентября Кушнер и Уиткофф встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что их разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным.
На следующий день американские переговорщики встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы.