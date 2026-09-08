Бербок объявила об уходе из публичной жизни после завершения работы в ООН
Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, завершившая полномочия председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, планирует в дальнейшем вести непубличную жизнь. Об этом сообщает газета Bild.
«Теперь я частное лицо», – сказала она.
Бербок собирается преподавать в Колумбийском университете. Должность рассчитана на несколько лет. Как отмечает Бербок, она рада, что может взять «небольшой перерыв».
2 июня председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был избран министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман. Он получил 99 голосов. 81-я сессия открылась 8 сентября, а общеполитическая дискуссия высокого уровня начнется 22 сентября.