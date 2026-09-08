Бербок объявила об уходе из публичной жизни после завершения работы в ООН

Бербок была избрана на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2025 г. Ее кандидатуру поддержали 167 человек. Как тогда отметила Бербок, она бы хотела стать «честным агентом по недвижимости» для общего собрания.