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КСИР призвал экипажи танкеров у портов Бахрейна и Кувейта покинуть суда

Анна Суслова

Корпус стражей исламской революции (КСИР) призвал экипажи танкеров в портах Бахрейна и Кувейта покинуть суда из-за угроз атак. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«В свете действий армии США, атаковавшей несколько нефтяных танкеров Исламской Республики Иран, мы предупреждаем все экипажи нефтяных танкеров в кувейтских и бахрейнских портах немедленно покинуть свои суда, будь то на якоре или в портах, поскольку они станут мишенью», – сказано в сообщении.

Заявление КСИР стало ответом на удары США по иранским нефтяным танкерам.

8 сентября сообщалось, что США нанесли удар по нефтяным целям Ирана в районе острова Харк и города Джаск. Как отметил телеканал Fox News, атака была частью более широкой кампании Соединенных Штатов по экономическому воздействию на Исламскую Республику.

Иран и США обмениваются ударами с 30 августа. Помимо военного воздействия, президент Дональд Трамп намерен оказать экономическое воздействие на страну по средствам реализации плана «экономический день Д». Он предусматривает введение санкций против Ирана, а также меры против стран, которые являются союзниками Исламской Республики, вплоть до исключения из долларовой системы.    

 

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