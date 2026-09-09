КСИР призвал экипажи танкеров у портов Бахрейна и Кувейта покинуть суда

«В свете действий армии США, атаковавшей несколько нефтяных танкеров Исламской Республики Иран, мы предупреждаем все экипажи нефтяных танкеров в кувейтских и бахрейнских портах немедленно покинуть свои суда, будь то на якоре или в портах, поскольку они станут мишенью», – сказано в сообщении.