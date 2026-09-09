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Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования Северной Кореи

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 78-й годовщиной основания республики. Текст телеграммы опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Путина, за прошедший период КНДР достигла значительных успехов в социально-экономических областях и существенно укрепила свои позиции на мировой арене. Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Пхеньяном всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимопомощи.

«Поэтому я, безусловно, продолжу с вами самую тесную совместную работу по дальнейшему укреплению всеобъемлющих стратегических партнерских отношений между нашими странами», – сказал Путин.

Президент РФ пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов в государственных делах, а всем гражданам Северной Кореи – благополучия и процветания.

КНДР была образована 9 сентября 1948 г. В том же году СССР первым установил дипломатические отношения с Северной Кореей.

В июле Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Тогда президент РФ также дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР и в очередной раз поблагодарил власти и народ Северной Кореи за помощь при проведении спецоперации, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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