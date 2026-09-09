Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования Северной Кореи

По словам Путина, за прошедший период КНДР достигла значительных успехов в социально-экономических областях и существенно укрепила свои позиции на мировой арене. Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Пхеньяном всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимопомощи.