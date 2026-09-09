Захарова: западные послы после работы в России критикуют свои правительства

«Хотя я вижу и следующую тенденцию, когда многие западные послы, возвращаясь в свои страны, складывают свои полномочия и уходят там в оппозицию или просто в какое-то индивидуальное плавание, высказывая критические оценки в отношении своих правительств», – сказала Захарова.