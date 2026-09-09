Захарова: западные послы после работы в России критикуют свои правительства
Многие западные дипломаты после возвращения из России уходят в оппозицию и высказывают негативные оценки своим властям. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Дипломат обратила внимание, что послы получают деньги от своих правительств.
«Хотя я вижу и следующую тенденцию, когда многие западные послы, возвращаясь в свои страны, складывают свои полномочия и уходят там в оппозицию или просто в какое-то индивидуальное плавание, высказывая критические оценки в отношении своих правительств», – сказала Захарова.
По ее словам, некоторые послы даже в должности выражают обеспокоенность, понимая, что их правительства под давлением принимают опасные решения, которые вредят собственным гражданам.
В конце июля Захарова отметила, что заявления нового посла Германии в Москве Клеменса фон Гетце о намерении предъявлять требования российским властям могут привести к трудностям с диалогом. По ее словам, дипломат сразу после прибытия в РФ попытался «изобразить публичное приветствие», заявив, что будет выдвигать требования российскому правительству.