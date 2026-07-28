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Захарова назвала «фальстартом» действия нового посла Германии в России

Ведомости

Заявления нового посла Германии в Москве Клеменса фон Гетце о намерении предъявлять требования российским властям могут привести к тому, что диалог не сложится. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, дипломат сразу после прибытия в РФ попытался «изобразить публичное приветствие», заявив, что будет выдвигать требования российскому правительству.

«Вышел очевидный фальстарт», – отметила Захарова. Она добавила, что подобное понимание задач дипломатической миссии может помешать взаимодействию посла с российской стороной.

Представитель МИД также прокомментировала слова фон Гетце о теплом приеме со стороны россиян. По ее словам, возможно, он не понял правильно русских идиоматических выражений.

О прибытии фон Гетце в Москву посольство Германии сообщило 28 июля. В опубликованном диппредставительством видеоролике дипломат заявил, что приехал в Россию и приступил к исполнению обязанностей. На посту посла он сменил Александера Ламбсдорфа, который возглавлял немецкое диппредставительство в Москве с августа 2023 г.

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