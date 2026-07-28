Захарова назвала «фальстартом» действия нового посла Германии в России

О прибытии фон Гетце в Москву посольство Германии сообщило 28 июля. В опубликованном диппредставительством видеоролике дипломат заявил, что приехал в Россию и приступил к исполнению обязанностей. На посту посла он сменил Александера Ламбсдорфа, который возглавлял немецкое диппредставительство в Москве с августа 2023 г.