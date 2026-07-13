МИД заявил послу ФРГ об участии Берлина в террористических ударах Киева по РФ
МИД России заявил послу Германии, что считает Берлин причастным к поддержке террористических ударов Киева по гражданской инфраструктуре России. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что до немецкого дипломата доведена позиция Москвы о недопустимости расширяющейся поддержки Украины со стороны Германии. Речь идет о заключении соглашений в военной и военно-технической сфере, поставках вооружений, а также организации совместных предприятий по производству разведывательных и ударных беспилотников, зенитных ракет и реактивных боеприпасов, которые, как заявили в МИДе, используются для атак на гражданскую инфраструктуру России.
Кроме того, российская сторона указала послу на неприемлемость попыток Берлина влиять на отношения третьих стран, в том числе Китая, с Россией.
«При этом не без удовлетворения узнали, что посол ФРГ в ближайшее время возвращается на родину в связи с завершением служебной командировки на автомобиле», – сообщили в МИДе, отметив, что это дезавуирует появившуюся до этого «хамскую публикацию» посольства ФРГ о ситуации с топливом в российской столице.
13 июля также стало известно, что МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева после обвинений в причастности Москвы к кибератакам. По версии немецкой стороны, Россия ведет киберкампанию против Германии, других стран Евросоюза и Украины. 4 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФа называл обвинения европейских стран в адрес Москвы в саботаже и кибератаках попыткой оправдать реализацию собственных агрессивных планов в отношении России.