МИД заявил послу ФРГ об участии Берлина в террористических ударах Киева по РФ

В министерстве подчеркнули, что до немецкого дипломата доведена позиция Москвы о недопустимости расширяющейся поддержки Украины со стороны Германии. Речь идет о заключении соглашений в военной и военно-технической сфере, поставках вооружений, а также организации совместных предприятий по производству разведывательных и ударных беспилотников, зенитных ракет и реактивных боеприпасов, которые, как заявили в МИДе, используются для атак на гражданскую инфраструктуру России.