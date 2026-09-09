ЦИК ликвидировала зарубежный избирательный участок в Бонне
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ликвидировала зарубежный участок выборов в Госдуму в Бонне из-за недружественных действий властей Германии. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев на заседании ведомства.
«Участок ликвидирован в связи с недружественными действиями правительства ФРГ в связи с закрытием генерального консульства Российской Федерации в этом городе», – отметил Андреев (цитата по ТАСС).
1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии «Русского дома» в Берлине. Также он сказал, что будет закрыто генконсульство РФ в Бонне. Одновременно с этим министр заявил, что власти Германии ужесточат правила въезда для граждан России в страну. Решение было принято после того, как в аэропорту Лейпцига обнаружили дроны. Власти ФРГ связали инцидент с российской разведкой.
7 сентября МИД России объявил о закрытии генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. На территории России также закрываются все немецкие культурные Центры имени Гете. Их сотрудникам предписано выехать из страны до 13 сентября. Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что провокация с беспилотником в Лейпциге является намеренным эскалационным маневром.