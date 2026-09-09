Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP89,03-2,04%CNY Бирж.12,725-0,25%IMOEX2 254,95-0,84%RTSI821,48-0,84%RGBI113,63-0,04%RGBITR773,6-0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЦИК ликвидировала зарубежный избирательный участок в Бонне

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ликвидировала зарубежный участок выборов в Госдуму в Бонне из-за недружественных действий властей Германии. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев на заседании ведомства.

«Участок ликвидирован в связи с недружественными действиями правительства ФРГ в связи с закрытием генерального консульства Российской Федерации в этом городе», – отметил Андреев (цитата по ТАСС).

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии «Русского дома» в Берлине. Также он сказал, что будет закрыто генконсульство РФ в Бонне. Одновременно с этим министр заявил, что власти Германии ужесточат правила въезда для граждан России в страну. Решение было принято после того, как в аэропорту Лейпцига обнаружили дроны. Власти ФРГ связали инцидент с российской разведкой.

7 сентября МИД России объявил о закрытии генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. На территории России также закрываются все немецкие культурные Центры имени Гете. Их сотрудникам предписано выехать из страны до 13 сентября. Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что провокация с беспилотником в Лейпциге является намеренным эскалационным маневром.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь