ЦИК ликвидировала зарубежный избирательный участок в Бонне

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии «Русского дома» в Берлине. Также он сказал, что будет закрыто генконсульство РФ в Бонне. Одновременно с этим министр заявил, что власти Германии ужесточат правила въезда для граждан России в страну. Решение было принято после того, как в аэропорту Лейпцига обнаружили дроны. Власти ФРГ связали инцидент с российской разведкой.