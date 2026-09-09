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В Московском военном округе появятся отделения FPV-перехватчиков из резервистов

Наталья Захарова
Александр Полегенько/ТАСС
Александр Полегенько/ТАСС

В Московском военном округе (МВО) создадут отделения FPV-перехватчиков из числа резервистов для защиты объектов инфраструктуры, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

Уже ведется переподготовка инструкторов. Они изучат технические характеристики БПЛА, отработают навыки на специализированных симуляторах и на полигонах. Военнослужащие с боевым опытом будут передавать свои знания резервистам, заключившим контракт с Минобороны России.

Новые подразделения нужны для оперативного противодействия украинским беспилотникам, чтобы обеспечивать защиту военной и гражданской инфраструктуры. В основном будут применяться высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики, которые уже зарекомендовали себя как эффективное средство борьбы с воздушными целями.

В ночь на 9 сентября системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 596 украинских БПЛА над 12 регионами России и акваторией Черного моря. 

3 сентября беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Московской области. На восьмом и девятом этажах МКД на Наро-Фоминском шоссе в Кубинке после попадания БПЛА возникли возгорания. Загорелся также балкон на седьмом этаже. Из дома эвакуировали 10 человек, обошлось без пострадавших.

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