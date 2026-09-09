В Московском военном округе появятся отделения FPV-перехватчиков из резервистов

3 сентября беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Московской области. На восьмом и девятом этажах МКД на Наро-Фоминском шоссе в Кубинке после попадания БПЛА возникли возгорания. Загорелся также балкон на седьмом этаже. Из дома эвакуировали 10 человек, обошлось без пострадавших.