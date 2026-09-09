Песков: обмен осужденными между Россией и США продолжается
Обмен задержанными, арестованными и отбывающими наказание между Россией и США продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, данная тема постоянно находится в повестке российско-американских контактов. В качестве примера Песков рассказал про отбывающего наказание американского гражданина, который по обращению президента США Дональда Трампа был освобожден. Решение об освобождении принял президент России Владимир Путин.
Работу по обмену пленными между Россией и Украиной представитель Кремля назвал отдельным направлением.
8 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора российский и американский лидеры условились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными.
Первый обмен при новой администрации президента Трампа прошел в феврале 2025 г., менее чем через месяц после начала ее работы. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 11 февраля 2025 г. прилетел в Москву, а покинул ее вместе с американским гражданином Марком Фогелем. В России он был осужден по статье о наркотиках. Фогель был обменян на основателя и руководителя криптобиржи BTC-e Александра Винника, которого обвинили во взломе японской криптобиржи Mt. Gox.
По словам Ушакова, беседа Трампа и Путина прошла во «взаимоуважительной и деловой манере» и длилась один час. Лидеры обсудили итоги состоявшихся 5–6 сентября («со знаком плюс») поездок в Москву и Киев представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Основной темой разговора стало урегулирование конфликта на Украине.