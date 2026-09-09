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Финляндия закрыла расследование случаев падения украинских БПЛА

Антон Потоков
Unsplash
Unsplash

В Финляндии закрыли расследования падений четырех украинских БПЛА весной 2026 г., которые расценивались как случаи нарушения границы и халатности. Об этом сообщили в пограничной службе страны.

«Расследование не выявило никаких доказательств, которые оправдывали бы продолжение уголовного преследования. Соответственно, прокуратура закрыла предварительное расследование дел», – говорится в сообщении.

В погранслужбе Финляндии уточнили при этом, что закрытие расследования не означает, что летательный аппарат не входил в воздушное пространство Финляндии без разрешения. Решение о прекращении разбирательства принято, поскольку БПЛА не намеревались нарушить финское воздушное пространство.

«Целью летательных аппаратов не была Финляндия, но на их отклонение повлияли сильные помехи GNSS (спутниковой системы навигации), наблюдавшиеся в восточной части Финского залива в момент инцидента, а также преобладающие погодные условия», – следует из заключения.

Ранее российская сторона заявляла, что страны Прибалтики и Финляндия предоставляют свое воздушное пространство украинским силам для нанесения ударов по северным регионам РФ. В мае ВС Финляндии заявили о невозможности сбивать дроны из-за близости к российской границе.

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