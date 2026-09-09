Финляндия закрыла расследование случаев падения украинских БПЛА

В погранслужбе Финляндии уточнили при этом, что закрытие расследования не означает, что летательный аппарат не входил в воздушное пространство Финляндии без разрешения. Решение о прекращении разбирательства принято, поскольку БПЛА не намеревались нарушить финское воздушное пространство.