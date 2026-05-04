CNY Бирж.11,018+0,36%UTAR11,02+1,57%OKEY43,45+1,76%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,66-0,03%RGBITR781,43+0,1%
ВС Финляндии заявили о невозможности сбивать дроны из-за близости к границе с РФ

Вооруженные силы Финляндии не пытались перехватывать дроны, нарушившие воздушное пространство страны, так как они находились слишком близко к российской границе. Об этом сообщило Yle.

Военные рассказали, что в мирное время перехват беспилотников у самой границы или в воздушном пространстве соседнего сударства невозможен.

Ранее финские военнослужащие отмечали, что не перехватывают дроны, пока они точно не идентифицированы, а также если есть вероятность, что боеприпасы попадут на территорию России.

3 мая министерство обороны Финляндии сообщило, что военные обнаружили два неопознанных беспилотника вблизи российской границы.

13 апреля председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что страны НАТО помогают украинским спецслужбам наносить ущерб невоенной морской инфраструктуре, торговому флоту России. Он подчеркнул, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных украинских беспилотников означает участие НАТО в атаках на Россию.

