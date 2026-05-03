Финляндия заявила о нарушении воздушной границы двумя дронами
Военные Финляндии обнаружили неопознанный беспилотник вблизи российской границы. Об этом сообщило министерство обороны страны, передает газета Ilta Sanomat. Позже в ведомстве уточнили, что речь идет о нарушении воздушной границы страны двумя дронами.
«Позже в воскресенье пограничная служба сообщила, что в нарушении границы подозреваются не один, а два иностранных беспилотных летательных аппарата», – говорится в сообщении.
Про первый дрон в финском ведомстве сообщали, что тип аппарата и его принадлежность установить не удалось, сам БПЛА уже находится за территорией Финляндии.
13 апреля председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что страны НАТО помогают украинским спецслужбам наносить ущерб невоенной морской инфраструктуре, торговому флоту России. Он подчеркнул, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных украинских беспилотников означает участие НАТО в атаках на Россию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 апреля заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики после решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках.
31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в случае если Украина использует воздушное пространство европейских стран для ударов по территории России, Москва будет обязана сделать выводы и принять соответствующие меры.
Два беспилотника упали на территории Финляндии утром 29 марта. Премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело», – сказал он.