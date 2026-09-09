Белый дом опроверг данные FT о сокращении роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах

По словам Келли, посланники США продолжат трудиться над достижением мирного соглашения. Спикер также отметила, что американский лидер Дональд Трамп полностью доверяет им ведение переговоров от лица Вашингтона. Кроме того, она выразила сожаление, что FT «превратилась в левацкий бульварный листок» и обвинила газету в публикации недостоверной информации.