Белый дом опроверг данные FT о сокращении роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах
США не собираются сокращать переговорные роли спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Об этом сообщила спикер Белого дома Анна Келли в X. Таким образом она прокомментировала публикацию Financial Times, согласно которой Вашингтон может понизить роль переговорщиков.
«Вся эта история – абсолютно фейковые новости, приписываемые низкоуровневым анонимным “источникам”, которые понятия не имеют, о чем говорят», – подчеркнула она.
По словам Келли, посланники США продолжат трудиться над достижением мирного соглашения. Спикер также отметила, что американский лидер Дональд Трамп полностью доверяет им ведение переговоров от лица Вашингтона. Кроме того, она выразила сожаление, что FT «превратилась в левацкий бульварный листок» и обвинила газету в публикации недостоверной информации.
9 сентября FT написала, что Белый дом рассматривает возможность сократить роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине. По данным газеты, главным представителем США в мирном процессе может стать директор ЦРУ Джон Рэтклифф, однако президент Дональд Трамп окончательного решения пока не принял.
5 сентября Уиткофф и Кушнер во время визита в Москву провели встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 сентября американские представители встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.