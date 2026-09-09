FT: Белый дом может сократить роль Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине
Белый дом рассматривает возможность сократить роль спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в переговорах по Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Главным представителем США в мирном процессе может стать директор ЦРУ Джон Рэтклифф, однако президент Дональд Трамп окончательного решения пока не принял.
По данным издания, близкие к Рэтклиффу чиновники сообщили европейским коллегам, что директор ЦРУ может получить более значительную роль в переговорах России и Украины. При этом он продолжит поддерживать контакты с представителями разведывательных служб обеих стран.
Источники FT отмечают, что Уиткофф, вероятно, сохранит должность спецпосланника США по миротворческим миссиям, включая переговоры на Ближнем Востоке. Он также может продолжить заниматься украинским урегулированием параллельно с Рэтклиффом. По словам двух собеседников газеты, между Уиткоффом и директором ЦРУ идет борьба за распределение направлений работы.
Тем временем Кушнер говорил, что рассчитывает отойти от украинского направления и предпочел бы сосредоточиться на дипломатических усилиях, связанных с конфликтом в Газе и американо-израильской войной против Ирана.
В ответ на публикацию FT заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила в соцсети Х, что издание «на самом деле опубликовало материал до истечения ранее согласованного срока для предоставления комментария, а затем написало, что «мы отказались от комментариев». Келли отметила, что утверждение о замене команды переговорщиков по Украине является фейком. «Никаких подобных обсуждений не ведется», – написала она.
28 августа The Wall Street Journal сообщила, что Трамп лично отправил Рэтклиффа в Москву. Его дипломатическая миссия была настолько секретной, что некоторые чиновники из Белого дома о ней не знали. Как сообщает издание, после того как надежды США на урегулирование украинского кризиса не оправдали ожиданий Трампа, он «сделал ставку на другого помощника». Рэтклифф был в Москве 25 августа.
5 сентября Уиткофф и Кушнер провели встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 сентября американские представители встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
8 сентября Путин и Трамп во время телефонного разговора положительно оценили визиты Уиткоффа и Кушнера. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, американский лидер во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.