FT: Белый дом может сократить роль Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине

28 августа The Wall Street Journal сообщила, что Трамп лично отправил Рэтклиффа в Москву. Его дипломатическая миссия была настолько секретной, что некоторые чиновники из Белого дома о ней не знали. Как сообщает издание, после того как надежды США на урегулирование украинского кризиса не оправдали ожиданий Трампа, он «сделал ставку на другого помощника». Рэтклифф был в Москве 25 августа.