WSJ: Трамп лично согласовал приезд Рэтклифа в Москву

Как считает WSJ, Москва якобы может «проверить решимость альянса в ближайшие несколько лет» и «проверить силы» на одном из восточных флангов Североатлантического союза. Некоторые европейские чиновники также опасаются, что к 2030 г. Россия может стать «серьезной угрозой с точки зрения вооружения».