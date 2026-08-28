WSJ: Трамп лично согласовал приезд Рэтклифа в Москву
Президент США Дональд Трамп лично отправил главу ЦРУ Джона Рэтклифа в Москву, сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Его дипломатическая миссия была настолько секретной, что некоторые чиновники из Белого дома о ней не знали.
Как сообщает издание, после того, как надежды США на урегулирование украинского кризиса не оправдали ожиданий Трампа, он «сделал ставку на другого помощника».
По словам двух европейских чиновников, после брифинга глава ЦРУ сообщил коллегам из российской разведки, что нападение на одного участника НАТО считается нападением на всех.
Как считает WSJ, Москва якобы может «проверить решимость альянса в ближайшие несколько лет» и «проверить силы» на одном из восточных флангов Североатлантического союза. Некоторые европейские чиновники также опасаются, что к 2030 г. Россия может стать «серьезной угрозой с точки зрения вооружения».
Во время поездки был также обсужден вопрос о заключении мира на Украине. Также представители Москвы и Вашингтона обсудили вопрос об экономической поддержке Ирана.
25 августа Рэтклиф прилетел в Россию для встреч в Москве. Во «Внуково» заметили американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III, следовавший из Риги без опознавательных знаков.