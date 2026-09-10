Медведев заявил о разочаровании в бывших партнерах России

В качестве примера он привел европейские страны. По словам зампреда Совбеза, при возникновении конфликта они могли «совершенно иначе» оценить обеспокоенность России, в том числе связанную с расширением НАТО и приближением инфраструктуры альянса к российским границам. «Я не говорю – принять российскую точку зрения. Но просто оценить, что происходит. Почему у нас такие обеспокоенности? Почему нам не нравится, когда наши соседи вступают в НАТО? Это же элементарная вещь», – отметил он.