Медведев заявил о разочаровании в бывших партнерах России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разочарован в ряде государств и политиков, с которыми Россия ранее выстраивала отношения. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».
«Я разочарован. Это правда. Мне казалось, что ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, должны были быть более умными», – сказал Медведев.
В качестве примера он привел европейские страны. По словам зампреда Совбеза, при возникновении конфликта они могли «совершенно иначе» оценить обеспокоенность России, в том числе связанную с расширением НАТО и приближением инфраструктуры альянса к российским границам. «Я не говорю – принять российскую точку зрения. Но просто оценить, что происходит. Почему у нас такие обеспокоенности? Почему нам не нравится, когда наши соседи вступают в НАТО? Это же элементарная вещь», – отметил он.
Медведев также признал, что отношение других государств к России повлияло на его публичную риторику. «Был ли я таким [жестким] внутри, как вы говорите? Наверное, частично был, но тщательно это скрывал. Но, с другой стороны, очевидно, что внешние обстоятельства на это повлияли», – заявил он.
12 августа Медведев в ходе заседания экспертного совета фракции «Единая Россия» заявил, что Запад пытается отменить Россию и всех россиян. Зампред Совбеза также отметил, что у России есть серьезный ресурс прочности, несмотря на военные действия. Государство способно решать массу социальных задач прямо сейчас, отметил он.