Медведев: Запад пытается отменить Россию и россиян

12 июля президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. При этом страна рассматривает глобальную турбулентность не только как угрозу, но и как колоссальные возможности – «чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично», добавил российский лидер.