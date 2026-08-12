Медведев: Запад пытается отменить Россию и россиян
Запад пытается отменить Россию и всех россиян, заявил зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета фракции.
«С учетом того, что происходит на Западе, действительно, желание отменить Россию, всех наших граждан, у нас с вами историческую память полностью уничтожить», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Медведев также отметил, что у России есть серьезный ресурс прочности, несмотря на военные действия. Государство способно решать массу социальных задач прямо сейчас, отметил он.
29 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад «с разной степенью остервенения» воюет с Россией через Украину и ему необходимо настроить российских граждан против власти. Он добавил, что метод ведения войны против России, который выбрал Запад, – накачать Украину вооружением.
12 июля президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. При этом страна рассматривает глобальную турбулентность не только как угрозу, но и как колоссальные возможности – «чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично», добавил российский лидер.