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Медведев назвал сообщения о мобилизации частью информационной атаки Киева

Антон Потоков

Сообщения о якобы планируемой осенней мобилизации в России являются частью информационной атаки Киева. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям».

«Я еще раз повторю, что этот слух – лживая провокация со стороны ублюдочной киевской власти, которая испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов», – сказал Медведев.

По его словам, потребности Вооруженных сил России полностью обеспечиваются за счет контрактников и добровольцев, поэтому необходимости в проведении мобилизации нет. Об этом же говорил президент РФ Владимир Путин.

Медведев также заявил, что в период избирательной кампании против России предпринимаются информационные атаки, цель которых – ослабить страну изнутри, расколоть общество и помешать достижению целей спецоперации.

Основными объектами таких атак зампред Совбеза назвал президента России и правящую партию. По его словам, «Единая Россия» учитывала подобные риски при подготовке к избирательной кампании 2026 г.

3 сентября Путин заявил, что на сегодняшний день нет сценария, который бы потребовал проведения мобилизации. Он назвал слухи об этом информационной атакой противника в преддверии выборов в Государственную думу. По словам президента, у российской армии нет проблем с личным составом – в отличие от украинской, которая, по его данным, сокращается на 8000–12 000 человек ежемесячно.

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