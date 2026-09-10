Медведев назвал сообщения о мобилизации частью информационной атаки Киева

3 сентября Путин заявил, что на сегодняшний день нет сценария, который бы потребовал проведения мобилизации. Он назвал слухи об этом информационной атакой противника в преддверии выборов в Государственную думу. По словам президента, у российской армии нет проблем с личным составом – в отличие от украинской, которая, по его данным, сокращается на 8000–12 000 человек ежемесячно.