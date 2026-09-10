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Портовая инфраструктура и театр пострадали при атаке БПЛА на Дагестан

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Из-за падения обломков сбитых беспилотников загорелась портовая инфраструктура в Махачкале. Пожар также начался в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы, сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин.

По его словам, возгорания были оперативно ликвидированы. Обошлось без пострадавших.

Щукин заявил, что пострадавшие объекты будут восстановлены. В частности, планируется оперативно отремонтировать поврежденную кровлю Аварского театра.

За ночь российские военные сбили 448 украинских беспилотников над 14 регионами России и двумя морями. Помимо Дагестана, атаки были отражены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваториями Каспийского и Черного морей.

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