Портовая инфраструктура и театр пострадали при атаке БПЛА на Дагестан

За ночь российские военные сбили 448 украинских беспилотников над 14 регионами России и двумя морями. Помимо Дагестана, атаки были отражены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваториями Каспийского и Черного морей.