Портовая инфраструктура и театр пострадали при атаке БПЛА на Дагестан
Из-за падения обломков сбитых беспилотников загорелась портовая инфраструктура в Махачкале. Пожар также начался в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы, сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин.
По его словам, возгорания были оперативно ликвидированы. Обошлось без пострадавших.
Щукин заявил, что пострадавшие объекты будут восстановлены. В частности, планируется оперативно отремонтировать поврежденную кровлю Аварского театра.
За ночь российские военные сбили 448 украинских беспилотников над 14 регионами России и двумя морями. Помимо Дагестана, атаки были отражены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваториями Каспийского и Черного морей.