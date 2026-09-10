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Бессент: Трамп никогда не спит

Сергей Пахомов
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп отличается от бывшего американского лидера Джозефа Байдена тем, что всегда бодрствует. Об этом сообщил глава американского минфина Скотт Бессент в ходе выступления на съезде республиканской партии, его слова приводит The Washington Times.

«За 15 месяцев мы перешли от авторучки к овердрайву. От президента, который не мог бодрствовать, до президента, который никогда не спит», – заявил министр, призвав избирателей голосовать за республиканцев на выборах в конгресс.

Он также добавил, что при Байдене США были на грани краха. По словам Бессента, демократы навязали американским рабочим одни правила, тогда как конкурентам позволили играть по другим. Кроме того, министр отметил, что в те годы производство бытовой техники стало сложнее, а жизнь подорожала.

9 сентября Трамп на съезде республиканской партии пообещал по $5000 каждому взрослому американцу при победе республиканцев. Агентство Reuters пишет, что не сразу стало ясно, как будут осуществляться выплаты и будут ли они законными. Так как в США проживает около 270 млн взрослых граждан, эта идея обойдется Трампу примерно в $1,35 трлн.

20 августа Wired писал, что американский миллиардер Илон Маск может выделить от $100 млн до $200 млн на поддержку республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс США в ноябре. По данным издания, деньги предполагается направить, в первую очередь, на повышение явки избирателей в ключевых штатах. 

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