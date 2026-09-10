Бессент: Трамп никогда не спит

Он также добавил, что при Байдене США были на грани краха. По словам Бессента, демократы навязали американским рабочим одни правила, тогда как конкурентам позволили играть по другим. Кроме того, министр отметил, что в те годы производство бытовой техники стало сложнее, а жизнь подорожала.