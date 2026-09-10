На Украине заявили, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев условия капитуляции

Визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев состоялись 5 и 6 сентября. Сначала представители США посетили Россию, где встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. На следующий день в Киеве прошла встреча с президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Детали предложений представителей Трампа не раскрывались.