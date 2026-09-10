На Украине заявили, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев условия капитуляции
Вашингтон привез Киеву «условия капитуляции». С таким предположением выступил депутат Верховной рады Дмитрий Микиша в разговоре с YouTube-каналом «Суперпозиция», комментируя визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, бизнесмена Джареда Кушнера.
«Снова появились все пункты капитуляции, а по-другому это не назвать, синхронно с приездом Кушнера и Уиткоффа на Украину», – сказал он.
Микиша также обратил внимание на количество визитов представителей американского президента Дональда Трампа в Москву и Киев. Уиткофф и Кушнер чаще посещают именно российскую столицу, – по подсчетам депутата, уже семь раз.
Заявление Микиши продолжает серию пессимистичных оценок визита представителей США в Киев. 8 сентября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что они привезли в Киев более жесткие условия мирного соглашения, чем те, которые ранее предлагались Украине.
Визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев состоялись 5 и 6 сентября. Сначала представители США посетили Россию, где встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. На следующий день в Киеве прошла встреча с президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Детали предложений представителей Трампа не раскрывались.