Титов: представители Китая прибыли в Москву в «очень непростых условиях»

В колонке для «Ведомостей» Титов заявил, что сейчас деловые контакты России и Китая переходят к сложным совместным проектам в сферах промышленности, образования, туризма. Одной из ключевых новостей на ВЭФ-2026, отметил Титов, стал запуск с 2027 г. единого преференциального режима для инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике. К этим регионам российского Дальнего Востока в Китае проявляют основное внимание, а единый режим призван облегчить китайским партнерам «вхождение в интересующие их проекты», указывал он.