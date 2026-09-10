Титов: представители Китая прибыли в Москву в «очень непростых условиях»
Зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун прибыл в Москву в «очень непростых условиях», но привез много китайских бизнесменов. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов на Российско-китайском форуме предпринимателей в Москве.
«Ли Хунчжун прибыл в Москву в очень непростых условиях, сложной ситуации, которая сегодня складывается, но и привез с собой очень большую делегацию китайского бизнеса», – сказал он.
Титов оценил это как серьезный знак доверия и настоящего партнерства между странами.
В колонке для «Ведомостей» Титов заявил, что сейчас деловые контакты России и Китая переходят к сложным совместным проектам в сферах промышленности, образования, туризма. Одной из ключевых новостей на ВЭФ-2026, отметил Титов, стал запуск с 2027 г. единого преференциального режима для инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике. К этим регионам российского Дальнего Востока в Китае проявляют основное внимание, а единый режим призван облегчить китайским партнерам «вхождение в интересующие их проекты», указывал он.