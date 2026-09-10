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Титов: представители Китая прибыли в Москву в «очень непростых условиях»

Максим Цуланов
Илья Лакстыгал
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун прибыл в Москву в «очень непростых условиях», но привез много китайских бизнесменов. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов на Российско-китайском форуме предпринимателей в Москве.

«Ли Хунчжун прибыл в Москву в очень непростых условиях, сложной ситуации, которая сегодня складывается, но и привез с собой очень большую делегацию китайского бизнеса», – сказал он.

Титов оценил это как серьезный знак доверия и настоящего партнерства между странами.

Партнерство широкого профиля

Мнения

В колонке для «Ведомостей» Титов заявил, что сейчас деловые контакты России и Китая переходят к сложным совместным проектам в сферах промышленности, образования, туризма. Одной из ключевых новостей на ВЭФ-2026, отметил Титов, стал запуск с 2027 г. единого преференциального режима для инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике. К этим регионам российского Дальнего Востока в Китае проявляют основное внимание, а единый режим призван облегчить китайским партнерам «вхождение в интересующие их проекты», указывал он.

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