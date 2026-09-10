Чернышенко: Россия готовится обеспечить прием 5,5 млн китайских туристов в год

По словам спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития, сопредседателя российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Бориса Титова, число китайских туристов в РФ в первом полугодии выросло на 20%, а российских в Китае – сразу на 54%.