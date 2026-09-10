Чернышенко: Россия готовится обеспечить прием 5,5 млн китайских туристов в год
Россия готовится обеспечить прием более 5,5 млн путешественников из Китая. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает корреспондент «Ведомостей» с VII Российско-китайского форума предпринимателей малого и среднего бизнеса «Путь успеха».
«Потенциал, мы понимаем, гораздо выше», – сказал зампредседателя правительства.
По его словам, Россия создает качественные условия, развивает точки протяжения и продукты, адаптированные для гостей из Китая. Сертификацию по стандартам приема китайских путешественников прошли уже свыше 80 объектов в РФ, включая аэропорты.
Туристический поток в Россию из КНР увеличился в полтора раза и в конце текущего года превысит 4,2 млн человек, добавил Чернышенко.
По словам спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития, сопредседателя российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Бориса Титова, число китайских туристов в РФ в первом полугодии выросло на 20%, а российских в Китае – сразу на 54%.
«Несколько дней назад на встрече лидеров наших стран было сделано предложение сделать безвизовый режим уже бессрочно, после 2027 г. Мы очень заинтересованы в приезде китайских туристов в Россию», – отметил Титов.
17 августа посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявлял, что необходимо ввести постоянный взаимный безвизовый режим между Россией и КНР. Сейчас между странами действует соглашение о взаимном безвизовом режиме, рассчитанное до конца 2027 г.