Песков: в России принимаются меры по защите городов-курортов
Президент ежедневно обсуждает с военными вопросы, связанные со спецоперацией, в том числе участившиеся атаки украинских сил на российские города-курорты. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.
Пескова спросили об активизации атак вооруженных сил Украины на Сочи, Геленджик и Новороссийск.
«Все эти и другие вопросы, связанные со специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными. Принимаются соответствующие меры», – ответил Песков.
По его словам, украинская сторона не способна переломить «понятную динамику на фронте», в связи с чем переходит к «такой террористической деятельности».
9 сентября при атаке безэкипажных катеров на набережную в Сочи пострадали 28 человек, включая двоих детей. В больнице остаются трое взрослых и ребенок, сообщил оперштаб Краснодарского края. В ночь на 9 сентября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских БПЛА: в Новороссийске погибли четыре человека, а число пострадавших достигло 29.