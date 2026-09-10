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Главная / Политика /

Песков: в России принимаются меры по защите городов-курортов

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент ежедневно обсуждает с военными вопросы, связанные со спецоперацией, в том числе участившиеся атаки украинских сил на российские города-курорты. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.

Пескова спросили об активизации атак вооруженных сил Украины на Сочи, Геленджик и Новороссийск.

«Все эти и другие вопросы, связанные со специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными. Принимаются соответствующие меры», – ответил Песков.

По его словам, украинская сторона не способна переломить «понятную динамику на фронте», в связи с чем переходит к «такой террористической деятельности».

9 сентября при атаке безэкипажных катеров на набережную в Сочи пострадали 28 человек, включая двоих детей. В больнице остаются трое взрослых и ребенок, сообщил оперштаб Краснодарского края. В ночь на 9 сентября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских БПЛА: в Новороссийске погибли четыре человека, а число пострадавших достигло 29.

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