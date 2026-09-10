Песков: в России принимаются меры по защите городов-курортов

9 сентября при атаке безэкипажных катеров на набережную в Сочи пострадали 28 человек, включая двоих детей. В больнице остаются трое взрослых и ребенок, сообщил оперштаб Краснодарского края. В ночь на 9 сентября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских БПЛА: в Новороссийске погибли четыре человека, а число пострадавших достигло 29.