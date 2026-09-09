Что известно о массированной атаке БПЛА на Краснодарский край

Что известно о массированной атаке БПЛА на Краснодарский крайВ Новороссийске погибли четверо, включая ребенка
Ночью 9 сентября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В Новороссийске погибли четыре и пострадали почти 30 человек. В городе повреждены жилые дома, храм и детсад. Атака также была совершена на другие муниципалитеты края. О том, что известно о ситуации в регионе к этому часу, – в материале «Ведомостей».
В Новороссийске погибли четыре человека, в том числе ребенок. 29 жителей пострадали, состояние троих из них оценивается как тяжелое, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В случае необходимости тяжело раненных доставят в краевые медцентры. По словам главы региона, повреждения также зафиксированы в трех частных и пяти многоквартирных домах. Пострадали здания православного храма и детского сада. Кондратьев поручил мэру Новороссийска Андрею Кравченко держать ситуацию на личном контроле. По поручению губернатора, ущерб оперативно оценят, а все пострадавшие семьи получат необходимую помощь.
Атаке также подверглась Анапа. Обошлось без пострадавших. По словам мэра Анапы Светланы Масловой, ночью при падении обломков БПЛА загорелся лесной массив заповедника на Большом Утрише. Пламя охватило 1 га, на месте работают около 20 человек и пять единиц техники.
«Ждем авиацию», – написала Маслова в своем канале в Max.
По ее словам, обломки беспилотников также повредили два нежилых здания предприятий, три домовладения (выбиты окна, повреждена кровля на летней кухне) и четыре легковых машины. В детском саду «Волна» выбиты стекла в четырех окнах. 9 сентября в детсаду будут проходить ремонтные работы. Детей примут 10-го числа.
Кроме того, ущерб от налета беспилотников устраняют в Крымском и Темрюкском районах. Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что ночь на 9 сентября «была самая тревожная для Геленджика». По его словам, зафиксирован самый массовый и продолжительный налет беспилотников на город.
«Множественные беспилотники всю ночь фиксировались и поражались средствами ПВО и мобильными огневыми группами над городом. Самое главное – цели противником достигнуты не были», – сообщил он.
Прокуратура Краснодарского края сообщила, что контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА на Новороссийск, Анапу, Темрюкский и Крымский районы. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для быстрого оказания помощи жителям. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи прокуратура запустила горячую линию.
Росавиация ограничивала работу аэропортов Геленджика, Краснодара («Пашковский») и Сочи. На момент публикации мера отменена.
Согласно информации Минобороны РФ, с 20:00 мск 8 сентября до 8:00 мск 9 сентября силы ПВО сбили 596 украинских БПЛА. Помимо Краснодарского края воздушные цели были поражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.