Что известно о массированной атаке БПЛА на Краснодарский край

Ночью 9 сентября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В Новороссийске погибли четыре и пострадали почти 30 человек. В городе повреждены жилые дома, храм и детсад. Атака также была совершена на другие муниципалитеты края. О том, что известно о ситуации в регионе к этому часу, – в материале «Ведомостей».