Песков: угрозы для самолета Зеленского в Молдавии не было
Беспилотной угрозы для самолета президента Украины Владимира Зеленского на территории Молдавии не было. Это уже признал сам Киев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Что касается вот этой эфемерной угрозы для самолета, ее не существовало, это уже признали сами украинцы», – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, организация самых разных провокаций – это то, чем занимается киевский режим. В пример Песков привел сообщение от российских спецслужб о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве.
«Украинцы пытались, пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов. Это тема для повышенного внимания наших специальных служб, они выполняют свою работу», – отметил он.
9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что самолет Зеленского едва не был сбит беспилотником при вылете из Молдавии в Осло. В канцелярии норвежского политика уточнили, что в небе Молдавии возникла угроза со стороны беспилотников, из-за которой вылет Зеленского в Осло был задержан. Минобороны Молдавии сообщало о нарушении воздушного пространства страны беспилотником примерно в то время, когда должен был вылететь самолет Зеленского. Из-за угрозы был временно закрыт один из пограничных переходов.