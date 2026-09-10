Песков: угрозы для самолета Зеленского в Молдавии не было

9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что самолет Зеленского едва не был сбит беспилотником при вылете из Молдавии в Осло. В канцелярии норвежского политика уточнили, что в небе Молдавии возникла угроза со стороны беспилотников, из-за которой вылет Зеленского в Осло был задержан. Минобороны Молдавии сообщало о нарушении воздушного пространства страны беспилотником примерно в то время, когда должен был вылететь самолет Зеленского. Из-за угрозы был временно закрыт один из пограничных переходов.