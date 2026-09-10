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Песков: угрозы для самолета Зеленского в Молдавии не было

Инна Шульгина
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Беспилотной угрозы для самолета президента Украины Владимира Зеленского на территории Молдавии не было. Это уже признал сам Киев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается вот этой эфемерной угрозы для самолета, ее не существовало, это уже признали сами украинцы», – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, организация самых разных провокаций – это то, чем занимается киевский режим. В пример Песков привел сообщение от российских спецслужб о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве.

«Украинцы пытались, пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов. Это тема для повышенного внимания наших специальных служб, они выполняют свою работу», – отметил он.

9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что самолет Зеленского едва не был сбит беспилотником при вылете из Молдавии в Осло. В канцелярии норвежского политика уточнили, что в небе Молдавии возникла угроза со стороны беспилотников, из-за которой вылет Зеленского в Осло был задержан. Минобороны Молдавии сообщало о нарушении воздушного пространства страны беспилотником примерно в то время, когда должен был вылететь самолет Зеленского. Из-за угрозы был временно закрыт один из пограничных переходов.

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