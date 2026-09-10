Песков: разговоров об энергетическом перемирии с Украиной не ведется

Последний раз энергетическое перемирие между странами было введено с 30 января по 1 февраля. Тогда об этом попросил президент США Дональд Трамп, который лично обратился по этому поводу к российскому лидеру Владимиру Путину. Таким образом создавалась благоприятная обстановка для проведения переговоров по разрешению украинского конфликта.