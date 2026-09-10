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Песков: разговоров об энергетическом перемирии с Украиной не ведется

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сейчас нет предметных обсуждений энергетического перемирия между Россией и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Предметно никаких разговоров не ведется», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

Последний раз энергетическое перемирие между странами было введено с 30 января по 1 февраля. Тогда об этом попросил президент США Дональд Трамп, который лично обратился по этому поводу к российскому лидеру Владимиру Путину. Таким образом создавалась благоприятная обстановка для проведения переговоров по разрешению украинского конфликта.

20 марта Песков заявил, что Украина должна без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, в частности, государств Евросоюза (ЕС). Так он ответил на вопрос, готова ли Россия согласиться на энергетическое перемирие с Украиной, чтобы удары по компрессорным станциям со стороны Киева остановились.

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