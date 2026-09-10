Песков: разговоров об энергетическом перемирии с Украиной не ведется
Сейчас нет предметных обсуждений энергетического перемирия между Россией и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Предметно никаких разговоров не ведется», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
Последний раз энергетическое перемирие между странами было введено с 30 января по 1 февраля. Тогда об этом попросил президент США Дональд Трамп, который лично обратился по этому поводу к российскому лидеру Владимиру Путину. Таким образом создавалась благоприятная обстановка для проведения переговоров по разрешению украинского конфликта.
20 марта Песков заявил, что Украина должна без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, в частности, государств Евросоюза (ЕС). Так он ответил на вопрос, готова ли Россия согласиться на энергетическое перемирие с Украиной, чтобы удары по компрессорным станциям со стороны Киева остановились.