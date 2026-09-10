Welt: Берлин отказался показать свидетельства якобы связи РФ с БПЛА в Лейпциге

Внеочередное заседание комитета Бундестага по внутренним делам по этому вопросу было созвано по инициативе «Зеленых». Депутаты этой партии и Левой партии также обвинили правительство в том, что оно недостаточно информировало парламент о полученных в ходе расследования данных.