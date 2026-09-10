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Главная / Политика /

Welt: Берлин отказался показать свидетельства якобы связи РФ с БПЛА в Лейпциге

Татьяна Мозолевская
Hendrik Schmidt / TASS
Hendrik Schmidt / TASS

Власти Германии отклонили требования представить доказательства якобы причастности Москвы к атаке беспилотника на аэропорт Лейпцига, пишет Welt.

Представители правящих ХДС/ХСС и СДПГ заявили, что доказательства в рамках продолжающегося расследования не должны предаваться огласке. Представитель фракции СДПГ по вопросам внутренней политики Себастьян Фидлер отметил, что прокуратура руководит расследованием и подробные доказательства должны впоследствии быть представлены в суде.

Фидлер также призвал оппозицию доверять заявлениям федерального правительства. По его словам, если канцлер и министр внутренних дел заявляют об ответственности России и отсутствии сомнений в этом, то этим заявлениям следует доверять.

Представители АдГ, «Союза Сары Вагенкнехт» (BSW) и Левой партии ранее потребовали представить доказательства причастности Москвы. Представитель фракции ХДС/ХСС по внутренней политике Александр Тром в ответ заявил, что подобными требованиями оппозиционные политики «играют именно в игру Путина».

Внеочередное заседание комитета Бундестага по внутренним делам по этому вопросу было созвано по инициативе «Зеленых». Депутаты этой партии и Левой партии также обвинили правительство в том, что оно недостаточно информировало парламент о полученных в ходе расследования данных.

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Политика / Международные отношения

Речь идет об инциденте в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа. Рядом с украинскими грузовыми самолетами обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Федеральное правительство Германии возложило ответственность за предполагаемую попытку атаки на Россию, Москва обвинения отвергла.

7 сентября МИД РФ сообщил, что Москва закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге, которое должно прекратить свою деятельность не позже 18 сентября, а его сотрудники – покинуть РФ. Также на территории РФ закрываются все немецкие культурные Центры имени Гете, их командированным сотрудникам предписано выехать из страны до 13 сентября.

Решение Москвы стало ответом на недружественные действия Германии. 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности Российского дома науки и культуры в Берлине. 

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