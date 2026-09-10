РФ и Белоруссия обсудили старт переговоров по Евразийской хартии
В Минске прошли консультации между представителями МИД России и МИД Белоруссии по запуску переговорного процесса по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI в., сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.
Встреча, посвященная началу переговоров по Хартии, состоится 25 октября и пройдет на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В ходе встречи стороны подвели итоги совместной работы по продвижению Хартии в 2026 г. В рамках консультации также состоялись переговоры посла по особым поручениям МИД России Александра Трофимова и замглавы МИД Белоруссии Игоря Секреты. Замглавы ведомства оценил результаты работы стран в этом вопросе как положительные.
Разработка Хартии многообразия и многополярности в XXI в. началась в 2024 г. Кроме России и Белоруссии к документу присоединились Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Хартия предусматривает развитие формирования государства как основного элемента международных отношений. Понятие «многообразие» включает подразумевает многообразие форм государственного политического устройства, а также моделей внутреннего социально-экономического и культурно-гуманитарного развития.