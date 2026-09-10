РФ и Белоруссия обсудили старт переговоров по Евразийской хартии

Разработка Хартии многообразия и многополярности в XXI в. началась в 2024 г. Кроме России и Белоруссии к документу присоединились Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Хартия предусматривает развитие формирования государства как основного элемента международных отношений. Понятие «многообразие» включает подразумевает многообразие форм государственного политического устройства, а также моделей внутреннего социально-экономического и культурно-гуманитарного развития.